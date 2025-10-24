Zuger Staatsangestellte erhalten Teuerungszulage von 0,29 Prozent

Keystone-SDA

Die Löhne des Zuger Staatspersonals sollen per 2026 um 0,29 Prozent erhöht werden. Der Regierungsrat will damit die aufgelaufene Teuerung ausgleichen.

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Finanzdirektion vom Freitag wird die Teuerungszulage auf der Grundlage des Landesindex der Konsumentenpreise berechnet. Dieser erreichte Ende September den Stand von 105,5 Punkten.

Die aktuellen Löhne beruhten auf dem Indexstand von September 2024, der damals 105,2 Punkten entsprochen habe, teilte die Finanzdirektion mit. Somit seien die Gehälter für 2026 um 0,29 Prozent zu erhöhen.

Der Beschluss des Regierungsrats trete vorbehältlich der Genehmigung des Budgets 2026 durch den Kantonsrat in Kraft, hiess es in der Mitteilung.