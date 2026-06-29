Zurich ernennt Urs Lüthy zum Schweiz-Chef

Keystone-SDA

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Der Versicherungskonzern Zurich ist auf der Suche nach einem Chef für das Schweiz-Geschäft fündig geworden. Die Nachfolge des abrupt abgetretenen Juan Beer übernimmt Urs Lüthy. Er hat die Geschicke bei Zurich Schweiz bereits ad-interim geleitet.

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(Keystone-SDA) Lüthy sei als CEO von Zurich Schweiz bestätigt worden und trete das Amt offiziell am 1. Juli an, teilte der Versicherer am Montag mit. Er verfüge über umfassende Führungserfahrung sowie fundierte Kenntnisse des schweizerischen Versicherungsmarktes und des Geschäfts von Zurich Schweiz.

Seine Karriere bei Zurich startete Lüthy im Jahr 2002. Er bekleidete diverse Führungsfunktionen in der Firmenkunden-Sparte «Commercial Insurance», im «Underwriting» und im Vertrieb der Gruppe. Seit 2022 ist Lüthy für «Commercial Insurance» in der Schweiz verantwortlich.

Ausgelöst hatte den Wechsel an der Spitze des Schweizer Geschäfts der überraschende Abgang von Juan Beer. Anfang März hatte die Zurich mitgeteilt, dass sich dieser nach über acht Jahren als Schweiz-CEO «neuen Aufgaben ausserhalb der Gruppe» widmen werde. Konkrete Gründe, die zur Trennung geführt hatten, nannte die Zurich nicht.

Bertogg folgt auf Lüthy

Die Nachfolge von Lüthy an der Spitze des Schweizer Commercial-Geschäfts übernimmt derweil Jörg Bertogg. Damit kehre dieser zurück in die Schweiz, hiess es. Bertogg startete seine Karriere 2003 bei Zurich Schweiz und übernahm in der Folge Führungsaufgaben hierzulande wie auch in anderen Teilen der Gruppe. Zuletzt war er operativer Leiter (COO) des weltweiten Commercial-Geschäfts.

Lüthy werde zusammen mit Bertogg die Transformation der Schweizer Einheit weiter vorantreiben, heisst es weiter. Dabei liege der Fokus auf dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz.