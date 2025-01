Zusammenstösse bei Demo in Rom: Mehrere verletzte Polizisten

Bei Zusammenstössen auf einer Demonstration in Rom sind nach Behördenangaben am späten Samstagabend acht Polizisten verletzt worden. Zu den Szenen in der italienischen Hauptstadt kam es demnach bei einem Protest für einen im November bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ums Leben gekommenen jungen Mann. Seit dem Unfalltod von Ramy E. kommt es in Italien immer wieder zu Protesten.