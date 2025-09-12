Zwölf Schwerpunktfächer statt sechs Maturaprofile an Zürcher Gymis

Der Kanton Zürich schickt eine Gymi-Reform nach nationalen Vorgaben in die Vernehmlassung. Statt den bisherigen sechs Maturitätsprofilen sollen Schülerinnen und Schüler neu eines von zwölf Schwerpunktfächern wählen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Grundlagenfächer, 80 Prozent des Unterrichts, sollen künftig an allen Schulen einheitlich sein, wie der Regierungsrat am Freitag mitteilte. Das ermögliche eine bessere Vergleichbarkeit der Abschlüsse.

Die Schwerpunktfächer im Obergymnasium machen noch knapp zehn Prozent des Unterrichts aus. Das Angebot der Ergänzungsfächer können die 21 Schulen frei bestimmen.

Die Bildungsdirektion betont, dass die Anzahl Lektionen nicht erhöht werden soll. Dies, obwohl Wirtschaft und Recht sowie Informatik neu als Grundlagenfächer eingeführt werden müssen. Philosophie wird kein obligatorisches Fach.

Der Bund will mit der Reform Maturandinnen und Maturanden «bestmöglich auf Studium und Beruf vorbereiten». Die neuen Bestimmungen gelten ab dem Schuljahr 2029/30.