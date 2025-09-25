Zwölfjährige in der Normandie entführt – Mann gefasst

Keystone-SDA

Nach dem zwischenzeitigen Verschwinden eines zwölfjährigen Mädchens in der Normandie ist ein Mann festgenommen worden. Der Verdächtige und das Kind konnten in Montbert im Westen Frankreichs ausfindig gemacht werden, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit, einige Stunden nachdem die französischen Behörden einen Entführungsalarm ausgelöst hatten. Das Mädchen war laut Behördenangaben seit dem späten Mittwochabend vermisst worden. Seine Mutter und deren Lebenspartner hatten sich demnach an die Polizei gewandt. Auch nach dem 34-jährigen Verdächtigen wurde danach gesucht.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Die Ermittlungen zeigen eine Beziehung zwischen der Minderjährigen und einem Freund des Vaters», hiess es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige soll bereits wegen Gewaltdelikten verurteilt worden sein und unter Vormundschaft stehen.

Die Stadt, in der das Mädchen und der Mann gefunden wurden, ist mehr als 200 Kilometer entfernt vom Wohnort des Kindes. Die Minderjährige werde als Opfer angehört und betreut und anschliessend ihren Eltern übergeben, hiess es seitens der Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige befinde sich unter anderem wegen des Vorwurfs der Entführung in Polizeigewahrsam.