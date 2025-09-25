The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Zwölfjährige in der Normandie entführt – Mann gefasst

Keystone-SDA

Nach dem zwischenzeitigen Verschwinden eines zwölfjährigen Mädchens in der Normandie ist ein Mann festgenommen worden. Der Verdächtige und das Kind konnten in Montbert im Westen Frankreichs ausfindig gemacht werden, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit, einige Stunden nachdem die französischen Behörden einen Entführungsalarm ausgelöst hatten. Das Mädchen war laut Behördenangaben seit dem späten Mittwochabend vermisst worden. Seine Mutter und deren Lebenspartner hatten sich demnach an die Polizei gewandt. Auch nach dem 34-jährigen Verdächtigen wurde danach gesucht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Die Ermittlungen zeigen eine Beziehung zwischen der Minderjährigen und einem Freund des Vaters», hiess es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige soll bereits wegen Gewaltdelikten verurteilt worden sein und unter Vormundschaft stehen.

Die Stadt, in der das Mädchen und der Mann gefunden wurden, ist mehr als 200 Kilometer entfernt vom Wohnort des Kindes. Die Minderjährige werde als Opfer angehört und betreut und anschliessend ihren Eltern übergeben, hiess es seitens der Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige befinde sich unter anderem wegen des Vorwurfs der Entführung in Polizeigewahrsam.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft