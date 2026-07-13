The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zwei Alpinisten stürzen am Matterhorn in den Tod

Zwei Bergsteiger stürzen am Matterhorn in den Tod
Zwei Bergsteiger stürzen am Matterhorn in den Tod Keystone-SDA

Am Matterhorn bei Zermatt VS sind am Sonntag zwei Alpinisten tödlich verunglückt. Die Seilschaft stürzte während des Abstiegs über den Hörnligrat aus am Montag noch unbekannten Gründen in die Tiefe.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Unglück ereignete sich gegen 11 Uhr auf einer Höhe von rund 4030 Metern, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis am Montag mitteilte. Die beiden Bergsteiger befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Abstieg.

Eine Drittperson alarmierte die Rettungskräfte. Ein Helikopter der Air Zermatt flog zur Unfallstelle, doch die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der beiden Verunglückten feststellen.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zur Klärung der Unfallursache ein. Die formelle Identifikation der Opfer war am Montag noch im Gange.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft