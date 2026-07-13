Zwei Alpinisten stürzen am Matterhorn in den Tod

Zwei Bergsteiger stürzen am Matterhorn in den Tod Keystone-SDA

Teilen

Am Matterhorn bei Zermatt VS sind am Sonntag zwei Alpinisten tödlich verunglückt. Die Seilschaft stürzte während des Abstiegs über den Hörnligrat aus am Montag noch unbekannten Gründen in die Tiefe.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Unglück ereignete sich gegen 11 Uhr auf einer Höhe von rund 4030 Metern, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis am Montag mitteilte. Die beiden Bergsteiger befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Abstieg.

Eine Drittperson alarmierte die Rettungskräfte. Ein Helikopter der Air Zermatt flog zur Unfallstelle, doch die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der beiden Verunglückten feststellen.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zur Klärung der Unfallursache ein. Die formelle Identifikation der Opfer war am Montag noch im Gange.