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Zwei Amtshäuser und Schloss Büren an der Aare sollen saniert werden

Keystone-SDA

Die Amtshäuser Meiringen und Erlach sowie das Schloss Büren an der Aare sollen weiterhin als Polizeiwachen genutzt werden. Der Regierungsrat will sie für insgesamt 8,4 Millionen Franken sanieren, wie er am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Das letzte Wort hat der Grosse Rat. Er entscheidet voraussichtlich im Herbst über die drei Verpflichtungskredite.

2008 hatte der Regierungsrat beschlossen, die Liegenschaften zu verkaufen. Doch ein Verkauf kam nicht zustande. Zudem fand der Kanton keine gleichwertigen Standorte für die Polizeiwachen. Nun sollen die Liegenschaften wieder in das Verwaltungsvermögen übertragen werden.

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