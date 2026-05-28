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Zwei Autos bei Kollision in Rehetobel AR beschädigt

Keystone-SDA

In Rehetobel ist es am Mittwoch am frühen Abend zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand beträchtlicher Sachschaden. Die Strasse blieb während rund zwei Stunden gesperrt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Um 17.30 Uhr war ein 59-jähriger Autofahrer auf der Heidenerstrasse in Richtung Kaien unterwegs. Am Ausgang einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Personenwagen.

Die beiden Autofahrer wurden nicht verletzt. Es entstand aber Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Die Heidenerstrasse war für rund zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Rehetobel organisierte den Verkehrsdienst und eine Umleitung.

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