Zwei Bauarbeiter bei Baggerunfall in Baar lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

Bei Abbrucharbeiten auf einer Baustelle in Baar ZG sind am Mittwochmorgen zwei Bauarbeiter lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Baubagger mit Zusatzgerüst war rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

(Keystone-SDA) Der 41-Jährige und der 57-Jährige wurden nach der Erstversorgung durch den Zuger Rettungsdienst mit Rettungshelikoptern in ausserkantonale Spitäler geflogen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Untersuchungen.