Zwei Bauarbeiter bei Baggerunfall in Baar lebensbedrohlich verletzt
Bei Abbrucharbeiten auf einer Baustelle in Baar ZG sind am Mittwochmorgen zwei Bauarbeiter lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Baubagger mit Zusatzgerüst war rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt.
(Keystone-SDA) Der 41-Jährige und der 57-Jährige wurden nach der Erstversorgung durch den Zuger Rettungsdienst mit Rettungshelikoptern in ausserkantonale Spitäler geflogen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Untersuchungen.