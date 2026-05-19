Zwei Brände toben im Süden Kaliforniens

Keystone-SDA

Im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien wüten gleich zwei verheerende Brände. Nordwestlich von Los Angeles hat sich ein Waldbrand in der Umgebung der Stadt Simi Valley auf eine Fläche von rund 5,5 Quadratkilometern ausgebreitet, wie die Feuerwehr am Montagabend (Ortszeit) mitteilte. Ein Feuer auf der Insel Santa Rosa, vor der Küste Kaliforniens, betrifft laut der Feuerschutzbehörde Cal Fire mittlerweile rund 59 Quadratkilometer.

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(Keystone-SDA) Für mehrere Bezirke gelten Evakuierungsanweisungen, alleine im Bezirk Ventura sind rund 29.000 Menschen betroffen. Die Wetterbehörde hat für die Region sogenannte Santa-Ana-Winde vorhergesagt, die Feuer schnell vorantreiben können.

Zerstörerische Brände vor einem Jahr

Zwei folgenschwere Grossbrände, das Palisades-Feuer am Westrand von Los Angeles und das Eaton-Feuer nahe Pasadena und Altadena, hatten zu Beginn des vorigen Jahres mehr als 16.000 Gebäude zerstört und 31 Menschen das Leben gekostet. Starke Winde führten damals dazu, dass die Flammen sich schnell ausbreiteten. Die Feuerwehr war wochenlang im Einsatz, um die Brände einzudämmen.