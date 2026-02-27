The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Buspassagiere stürzen und verletzen sich in Luzern

Keystone-SDA

Zwei Passagiere eines VBL-Busses sind am Donnerstagabend in Luzern gestürzt und haben sich dabei verletzt. Der Bus hatte wegen eines Abbiegemanövers eines Autos brüsk abgebremst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden Verletzen wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Der Unfall ereignete sich um kurz nach 17.45 Uhr, nachdem der stadtauswärts fahrende Bus der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) auf der Pilatusstrasse die Haltestelle Kantonalbank bedient hatte. Als der Bus losfuhr, wollte ein Autofahrer nach rechts in die Hirschmattstrasse abbiegen. Um eine Kollision zu verhindern, brachte der Buschauffeur sein Fahrzeug abrupt zum Stehen.

