Zwei Einbrecher in Villars-sur-Glâne FR nach Flucht verhaftet

Keystone-SDA

Zwei Einbrecher sind am Samstagabend in Villars-sur-Glâne FR in flagranti überrascht worden. Sie wurden vom betroffenen Hausbesitzer in die Flucht geschlagen, konnten aber nach kurzer Verfolgung festgenommen werden, wie die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Einer der beiden Männer wurde kurze Zeit später in einem Quartier festgenommen. Ein Polizeihund führte die Beamten anschliessend in einen nahegelegenen Wald, wo der zweite Mann ebenfalls verhaftet wurde und das Diebesgut aufgefunden werden konnte.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei Rumänen im Alter von 59 und 33 Jahren. Laut der Polizei sind die beiden geständig.