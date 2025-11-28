Zwei Erwachsene und ein Kind bei Unfall in Steinhausen ZG verletzt

Keystone-SDA

Zwei Erwachsene und ein sechsjähriges Kind haben sich bei einem Autounfall in Steinhausen ZG am Donnerstagabend leicht verletzt. Im Feierabendverkehr kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Frontalkollision.

(Keystone-SDA) Der 18-jährige Unfallfahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in das korrekt fahrende Auto einer 38-jährigen Lenkerin und ihres Kindes, schrieben die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung vom Freitag.

Die beiden Erwachsenen und das Kind wurden vom Rettungsdienst Zug zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die beteiligten Autos wurden von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert. Sie erlitten Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.