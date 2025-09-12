The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zwei Fahrzeuginsassen von vier Motorradfahrern angegriffen

Keystone-SDA

Zwei Insassen eines Autos sind am Samstagabend in Bern von vier Motorradfahrern angegriffen worden. Einer der beiden Fahrzeuginsassen wurde dabei mit einem gefährlichen Gegenstand leicht verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich kurz nach 19.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte. Die zwei Personen im Auto waren von der Laubeggstrasse in Richtung Ostermundigen unterwegs, als es auf der Ostermundigenstrasse auf Höhe der Bitziusstrasse zur Auseinandersetzung kam. Aus der Auseinandersetzung entwickelte sich ein tätlicher Angriff. Der Verletzte konnte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

Im Rahmen einer Nachsuche konnten drei mutmassliche Täter im Wylerquartier angehalten werden, hiess es weiter. Zur Klärung der genauen Ereignisse und zur Identifizierung des noch unbekannten Täters sind unter Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen im Gang. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft