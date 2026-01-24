The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Festnahmen nach Autodiebstählen in Graubünden

Nach Diebstählen aus Fahrzeugen in Roveredo und San Vittore GR hat die Polizei zwei mutmassliche Täter festgenommen. Die betroffenen Autos waren unverschlossen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

In den Nächten von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch wurden aus drei Fahrzeugen Gegenstände im Gesamtwert von rund 1500 Franken gestohlen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Vier weitere Fahrzeuge seien von den Dieben durchsucht worden. In allen Fällen seien die Fahrzeuge nicht abgeschlossen gewesen.

In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Tessin nahm die Kantonspolizei in der Nacht auf Mittwoch zwei mutmassliche Täter fest. Ein 17-jähriger Marokkaner und ein 33-jähriger Algerier, beide wohnhaft in einem Asylzentrum im Tessin, haben die Taten gestanden, wie es weiter hiess. Die Fremdenpolizei habe gegen beide eine Ausweisungsverfügung aus dem Kanton Graubünden erlassen.

Die beiden hätten in San Vittore und Rovered jeweils auch einen Elektroroller gestohlen. Zudem würden ihnen weitere fünf Diebstähle aus Fahrzeugen vorgeworfen, die im gleichen Zeitraum in Lumino TI begangen wurden. Die Jugendstaatsanwaltschaft Graubünden und die Staatsanwaltschaft Graubünden haben die vorläufige Festnahme angeordnet, wie die Polizei weiter schrieb.

