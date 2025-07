Zwei Festnahmen nach Messerstechereien in Zürcher Kreisen 7 und 6

Keystone-SDA

In Zürich ist es am Sonntag zu zwei Messerstechereien gekommen - zuerst im Kreis 7, später im Kreis 6. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. In beiden Fällen konnte die Polizei die mutmasslichen Täter festnehmen.

(Keystone-SDA) Kurz vor 4 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass an der Witikonerstrasse 494 ein Mann nach einem Streit mit einer Stichwaffe verletzt worden sei, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei vom Sonntagabend hiess.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte demnach auf einen 22-jährigen Eritreer mit mehreren Stichverletzungen am Körper. Er wurde in ein Spital gebracht. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall im Kreis 7 konnte die Polizei einen 18-jährigen Afghanen als mutmasslichen Täter festnehmen. Der genaue Tathergang sowie die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Kurz vor 12 Uhr am Sonntag rückten Einsatzkräfte der Stadtpolizei Zürich nach einem Notruf in den Kreis 6 aus. Vor Ort trafen sie auf eine 53-jährige Portugiesin mit einer Stichverletzung am Hals. Sie wurde in ein Spital gebracht.

Der mutmassliche Täter, ein 44-jähriger Portugiese, konnte noch am Tatort festgenommen werden. Der genaue Tathergang und die Hintergründe der Tat waren zunächst ebenfalls unklar.