Zwei Glückspilze gewinnen fünf Jahre lang 2222 Franken pro Monat

Keystone-SDA

Zwei Glückspilze aus Frankreich erhalten eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Sie hatten bei der Eurodreams-Ziehung vom Donnerstag die sechs richtigen Zahlen 10, 12, 19, 21, 25 und 27 getippt, nicht aber die Traumzahl 1.

(Keystone-SDA) Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22’222 Franken während 30 Jahren, wie Swisslos weiter mitteilte. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen und zusätzlich die Traumzahl richtig sein.

Das Spiel wird in acht europäischen Ländern angeboten. In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos für die Deutschschweiz und das Tessin und von der Loterie Romande für die Westschweiz betrieben. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und am Donnerstag statt.

