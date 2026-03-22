The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zwei Häuser durch Gasexplosion in Istanbul eingestürzt

Keystone-SDA

Bei einer Gasexplosion in Istanbul sind zwei Gebäude eingestürzt und mehrere Menschen verletzt worden. Neun Anwohner seien aus den Trümmern geborgen und ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur DHA unter Berufung auf das Gouverneursamt. Nach zwei weiteren Verschütteten werde am Unglücksort im Stadtteil Fatih noch gesucht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Helfer versuchten, zu den Menschen vorzudringen. Wie es genau zu der Gasexplosion kommen konnte, war zunächst unklar.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft