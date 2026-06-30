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Zwei Jahres-Bilanz: 14 Wiederaufbauprojekte im Maggiatal umgesetzt

Keystone-SDA

Zwei Jahre nach dem verheerenden Unwetter im Maggiatal sind 14 von total 30 Wiederaufbauprojekten umgesetzt. Die neue Brücke bei Visletto sollte im Herbst fertigestellt sein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es sei ein «emotionaler Moment», sagte der Tessiner Regierungspräsident Claudio Zali (Lega) anlässlich einer Medienkonferenz exakt zwei Jahre nach dem verheerenden Unwetter im Maggiatal. «Ich hoffe, so etwas passiert nie wieder.»

Die von den Wassermassen weggerissene Brücke bei Visletto stehe stellvertretend für die tiefen Wunden, welche das Unwetter ins Tal gerissen habe, fuhr Regierungsrat Norman Gobbi (ebenfalls Lega) fort. Es brauche Zeit, um diese zu heilen.

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