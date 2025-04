Zwei Künstlerinnen zeigen «ihr» China im Kunstmuseum Thun

Keystone-SDA

Mit Rebekka Steiger und Angela Lyn präsentiert das Kunstmuseum Thun zwei Schweizer Künstlerinnen mit einem speziellen Zugang zu China. Im Rahmen einer Doppelausstellung bringen sie ihre Faszination für das Land zum Ausdruck.

(Keystone-SDA) Ziel ist es, dass das Publikum die Lebenswelten der beiden Künstlerinnen zu spüren bekommt, wie das Kunstmuseum Thun mitteilte. Die Doppelausstellung «Bīngfēng / Navigating Time and Space» bringt zwei Malerinnen zusammen, die aus unterschiedlichen Gründen zwischen denselben Mentalitäten navigieren.

Die Tessiner Künstlerin Angela Lyn wuchs als Tochter eines Chinesen und einer Engländerin in England und den USA auf. Als Teenager begann sie, sich mit ihren Wurzeln in Taiwan und China auseinanderzusetzen. Rebekka Steiger wiederum wirkt infolge eines Atelierstipendiums seit Jahren in China. Sie lebt in Zürich und arbeitet in Peking sowie Luzern.

Beide Künstlerinnen lassen sich stark von der Natur inspirieren, wie es im Communiqué weiter hiess. Während die Landschaftsmalerei für Steiger ein grosses Thema ist, konzentriert sich Lyn auf konkretere Elemente wie das Wasser oder die Zedern vor ihrem Atelier.

Die Werke von Steiger und Lyn sind vom 5. April bis zum 3. August im Kunstmuseum Thun ausgestellt.