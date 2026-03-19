Zwei Keller in Villars-sur-Glâne bei Brandstiftung beschädigt

Keystone-SDA

Im Kellergeschoss eines Wohnhauses in Villars-sur-Glâne FR hat sich am Mittwochvormittag im Zuge eines Brandes Rauch ausgebreitet. Zwei Kellerräume wurden beschädigt. Die Polizei zog zunächst einen Defekt an einem Gefrierschrank als Brandursache in Erwägung. Ermittlungen zeigten jedoch, dass der Brand gelegt worden war.

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(Keystone-SDA) Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde festgenommen, wie die Freiburger Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Die Gründe seiner Tat seien Gegenstand der Ermittlungen, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Jugendliche wird beim Jugendgericht angezeigt.

Der Brand war kurz vor acht Uhr morgens an der Rue des Grand-Chênes ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand.