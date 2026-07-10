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Zwei Kinder bei Verkehrsunfall in Schübelbach SZ verletzt

Keystone-SDA

Ein siebenjähriges Mädchen und ein achtjähriger Knabe sind am Donnerstagabend in Schübelbach von einem Auto erfasst worden. Dabei zog sich das Mädchen erhebliche und der Knabe leichte Verletzungen zu.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um kurz nach 17 Uhr. Die beiden Kinder seien gemäss bisherigen Erkenntnissen aus noch unbekannten Gründen unvermittelt auf die Kantonsstrasse gerannt, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte. Es kam zur Kollision mit einem Auto, das in Richtung Reichenburg unterwegs war.

Der Rettungsdienst brachte die verletzten Kinder ins Spital. Der 29-jährige Autolenker blieb unverletzt. Im Nachgang des Unfalls war die Kantonsstrasse während rund eineinhalb Stunden gesperrt, hiess es weiter.

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