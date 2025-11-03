Zwei Kinder verletzen sich bei Verkehrsunfällen im Glarnerland

Keystone-SDA

Bei Verkehrsunfällen sind in Näfels und Netstal GL ein 15-Jähriger und eine Elfjährige verletzt worden. Beide wurden von Autos erfasst.

(Keystone-SDA) Der Unfall mit der Elfjährigen ereignete sich am Freitagabend in Netstal, wie die Kantonspolizei Glarus am Montag schrieb. Das Mädchen querte zu Fuss die Strasse vor einem Auto, das bei einem «Kein Vortritt»- Signal wartete. Dessen 24-jährige Lenkerin sah das Mädchen aber nicht und fuhr los. Folglich kam es zum Zusammenstoss und die Elfjährige wurde mit Prellungen und Schürfungen ins Spital gebracht.

Auch der 15-jährige Velofahrer hätte Vortritt gehabt. Er wurde am Samstagvormittag von einem 81-jährigen Autofahrer in einem Kreisel in Näfels angefahren. Auch er musste ins Spital, wie die Polizei weiter schrieb.