Zwei Leichtverletzte nach Küchenbrand in Schaffhausen

Keystone-SDA

Bei einem Küchenbrand in einer Wohnung in der Stadt Schaffhausen sind zwei Personen leicht verletzt worden. Kurz nach 20.00 Uhr sei das Feuer von einer Anwohnerin gemeldet worden, wie die Schaffhauser Polizei in der Nacht auf Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die 48-jährige Bewohnerin das Feuer in der Küche bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht. Aufgrund der Rauchentwicklung hätten sie und ihr 11-jähriger Sohn über Kratzen im Hals geklagt und seien durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht worden. In der Küche der Mietwohnung sei Sachschaden von mehreren tausend Franken entstanden.

Die Feuerwehr habe die Wohnung sowie das Treppenhaus mit einem Hochleistungs-Belüftungsgerät gelüftet. Als mutmassliche Brandursache gelte unbeaufsichtigtes, erhitztes Bratöl in einer Bratpfanne.