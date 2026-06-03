Zwei Männer auf Diebestour in Möhlin AG festgenommen

Keystone-SDA

Die Grenzwache hat am Dienstag im aargauischen Möhlin zwei mutmassliche Diebe festgenommen. Sie hätten in Gärten gespäht und zuvor versucht, Velos zu stehlen. Ein Anwohner verständigte gegen 21 Uhr die Polizei.

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(Keystone-SDA) Sofort sind Patrouillen der Kantonspolizei, der Regionalpolizei Unteres Fricktal und der Grenzwache ausgerückt, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

An der Gartenstrasse hätten Einsatzkräfte der Grenzwache schliesslich zwei Männer angehalten, die dem gemeldeten Signalement entsprachen. Die beiden Algerier sind gemäss Mitteilung 22 und 23 Jahre alt. Die Ermittlungen liefen, die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg werde eine Untersuchung einleiten.