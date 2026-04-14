Zwei Männer bei Auseinandersetzung in Biel verletzt

Keystone-SDA

Zwei Männer sind am Montagvormittag in Biel in Streit geraten und haben sich bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei konnte beide vor Ort anhalten.

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(Keystone-SDA) Zur Auseinandersetzung kam es zwischen 11 und 11.30 Uhr an der Bözingenstrasse. Die beiden Beteiligten gingen sich zunächst verbal, dann tätlich an, teilten die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Dienstag mit.

Einer soll dabei Pfefferspray eingesetzt haben. Im Zuge des Gerangels stiess einer der Männer seinen Gegner zu Boden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.