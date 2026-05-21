Zwei Männer bei Schlägerei in Basel verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Schlägerei in der Stadt Basel sind am Mittwoch zwei Personen leicht verletzt worden. Die sechs beteiligten Männer setzten unter anderem Stichwaffen, Reizstoffsprays und Wurfgegenstände gegeneinander ein.

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(Keystone-SDA) Die Auseinandersetzung ereignete sich am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in der Kleinhüningeranlage, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Donnerstag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen sei es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen. In der Folge seien die Männer tätlich aufeinander losgegangen.

Bei den Beteiligten handelt es sich laut der Mitteilung um sechs algerische Staatsangehörige im Alter zwischen 20 und 42 Jahren. Die Polizei kontrollierte sie und nahm sie für weitere Abklärungen mit auf einen Posten. Sie wurden nach Abschluss der Massnahmen wieder entlassen. Der genaue Tathergang ist Gegenstand von Ermittlungen.