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Zwei Männer bei Streit in Zürcher Langstrassenquartier verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Auseinandersetzung im Zürcher Kreis 4 sind am frühen Sonntagmorgen zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Beide mussten von der Sanität in ein Spital gebracht werden, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Auseinandersetzung ereignete sich laut der Mitteilung kurz vor 02.30 Uhr in einer Fussgängerunterführung der Langstrasse nahe dem Ausgang zum 25 Hours Hotel. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei kam es aus unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen einer Gruppe Afghanen und einem 40-jährigen Mann iranischer Herkunft.

Im Verlauf des Streits wurde ein 31-jähriger Afghane schwer und der 40-jährige Iraner mittelschwer verletzt. Die Polizei nahm im Zusammenhang mit dem Vorfall mehrere Personen fest.

Die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zum Tathergang und zu den Hintergründen aufgenommen. Am Tatort wurde eine umfassende Spurensicherung durchgeführt.

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