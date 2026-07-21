Zwei Männer beim dritten Betrugsversuch in Chur GR festgenommen

Keystone-SDA

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Anfang Juli ist in Chur GR ein Senior durch einen angeblichen Bankmitarbeiter zwei Mal um über 50'000 Franken betrogen worden. Ein weiterer Betrugsversuch konnte durch die Kantonspolizei Graubünden verhindert werden. Zwei Männer wurden dabei festgenommen.

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(Keystone-SDA) Der 81-Jährige wurde gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Dienstag Anfang Juli von einem angeblichen Sicherheitsmitarbeiter einer Bank angerufen. Er sei dazu aufgefordert worden, Geld von seinem Konto abzuheben, da dieses dort in Gefahr sei.

Dieser Aufforderung kam der Mann gemäss Polizeiangaben zwei Mal nach und übergab jeweils über 50’000 Franken an fremde Personen. Die Geldübergaben sei jeweils an Fahrdienste erfolgt, welche nach ersten Erkenntnissen der Polizei unwissend waren. Diese übergaben das Geld an Geldboten.

Der Betrüger hakte gemäss Mitteilung nach und wollte den Mann zu einer dritten Geldübergabe drängen. Der Senior traute der Sache mittlerweile nicht mehr und kontaktierte die Kantonspolizei Graubünden. Im Zuge einer polizeilich überwachten Übergabe konnten zwei Geldboten, ein 21-jähriger Kasache und ein 24-jähriger Ukrainer, festgenommen werden.

Die beiden haben sich vor der Justiz zu verantworten, wobei sie gemäss polizeilicher Mitteilung bereits aus der Schweiz ausgeschafft wurden.