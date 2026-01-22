Zwei Männer brechen Zahlautomat in Lohn-Ammannsegg SO auf

Keystone-SDA

Zwei mutmassliche Einbrecher sind in der Nacht auf Donnerstag in Lohn-Ammannsegg SO von der Polizei festgenommen worden. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Schweizer im Alter von 30 und 31 Jahren mehrere Einbrüche begangen haben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Duo hatte kurz vor Mitternacht bei einer Tankstelle den Zahlautomaten aufgebrochen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Nach einem Hinweis seien mehrere Polizeipatrouillen ausgerückt.

Nach einem Fluchtversuchen seien die beiden Männer festgenommen worden. Diese hätten Einbruchswerkzeuge und Deliktsgut mit sich geführt, berichtete die Polizei weiter.