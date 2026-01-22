The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zwei Männer brechen Zahlautomat in Lohn-Ammannsegg SO auf

Keystone-SDA

Zwei mutmassliche Einbrecher sind in der Nacht auf Donnerstag in Lohn-Ammannsegg SO von der Polizei festgenommen worden. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Schweizer im Alter von 30 und 31 Jahren mehrere Einbrüche begangen haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Duo hatte kurz vor Mitternacht bei einer Tankstelle den Zahlautomaten aufgebrochen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Nach einem Hinweis seien mehrere Polizeipatrouillen ausgerückt.

Nach einem Fluchtversuchen seien die beiden Männer festgenommen worden. Diese hätten Einbruchswerkzeuge und Deliktsgut mit sich geführt, berichtete die Polizei weiter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft