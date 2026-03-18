Zwei Männer im Tessin wegen «Schock-Anrufen» festgenommen

Keystone-SDA

Die Tessiner Kantonspolizei hat zwei polnische Staatsbürger festgenommen. Die Männer werden verdächtigt, durch sogenannte Schock-Anrufe bei älteren Personen mehrere tausend Franken eingenommen zu haben. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.

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(Keystone-SDA) Der 50-Jährige und der 38-Jährige werden beschuldigt, am selben Tag Schock-Anrufe in Chiasso und Biasca verübt zu haben. Bei den Anrufen hätten sich die Täter als medizinische Fachpersonen ausgegeben und von den Opfern hohe Geldsummen für die Behandlung von Angehörigen mit einer schweren Krankheit gefordert, heisst es im Communiqué der Kantonspolizei.

Die Männer hätten durch die schnelle Meldung der Familienangehörigen der Opfer auf dem Gebie von San Vittore GR festgenommen worden können. Sie befanden sich auf dem Weg in Richtung Norden.

Die Ermittlungen der letzten Monate deuteten darauf hin, dass die Täter möglicherweise auch in andere Fälle im Kanton Tessin verwickelt seien und Teil einer grösseren, organisierten Gruppe sein könnten, hält die Polizei weiter fest. Am Einsatz beteiligt waren auch die Polizei der Stadt Bellinzona, die Gemeindepolizei Chiasso, die Polizei Ceresio Süd, das Bundesamt für Zoll und Grenzschutz (UDSC) und die Kantonspolizei Graubünden.