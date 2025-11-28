Zwei Männer in Biberstein AG nach missglücktem Einbruch verhaftet

Keystone-SDA

Zwei Männer haben am späten Mittwochabend in Biberstein AG in ein Mehrfamilienhaus eindringen wollen - weil die Haustüre abgeschlossen war, haben sie sich aber wieder zurückgezogen. Verhaftet wurden sie später dennoch.

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Bewohnerin der Liegenschaft hatte die beiden Männer an der Türe beobachtet, wie die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei und der Aarauer Stadtpolizei nahmen daraufhin die Fahndung auf. Nach kurzer Zeit stiessen sie auf zwei Personen, die dem Signalement entsprachen.

Die Polizei nahm die marokkanischen Staatsangehörigen im Alter von 22 und 36 Jahren vorläufig fest. Sie klärt nun ab, ob die Männer für weitere Delikte in Frage kommen. So wurde in der Nähe auch ein parkiertes Auto entdeckt, das von Unbekannten durchsucht worden war.