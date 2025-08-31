Zwei Männer in Paris nach Millionen-Schmuckraub festgenommen

The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Männer sind in Paris mit Schmuck im Wert von rund zehn Millionen Euro festgenommen worden. Die beiden Verdächtigen, von denen einer minderjährig ist, wurden am Bahnhof Gare de Lyon in Gewahrsam genommen, teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

(Keystone-SDA) Laut einem Bericht der Zeitung «Le Parisien» fanden die Beamten den Schmuck, darunter eine Rolex-Uhr, eine Halskette im Wert von schätzungsweise fünf Millionen Euro und Ohrringe im Wert von zwei Millionen Euro, in einer Socke, die einer der beiden Männer in seine Unterhose gestopft hatte.

Dem Bericht zufolge waren die beiden polizeibekannten Verdächtigen der Polizei am Samstag bei einer Routinekontrolle an dem Pariser Bahnhof im Netz gegangen. In ihrem Koffer wurde demnach ein Trennschleifer entdeckt.

