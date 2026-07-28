Zwei Männer nach Autodiebstahl in Wetzikon verhaftet

Keystone-SDA

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Nach dem Diebstahl von vier Autos aus einem Autohaus in Wetzikon hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag zwei französisch sprechende Männer verhaftet. Alle vier entwendeten hochpreisigen Fahrzeuge konnten sichergestellt werden.

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(Keystone-SDA) Vier französisch sprechende Personen verschafften sich nach ersten Erkenntnissen Zutritt zum Gebäude und entwendeten die Autos, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Die Meldung ging kurz nach 00.30 Uhr bei der Kantonspolizei ein.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eines der Fahrzeuge, ein Audi, in Ottikon lokalisiert werden. Der Lenker, ein noch nicht identifizierter französisch sprechender Mann, wurde vor Ort verhaftet.

Flucht über den Seedamm

Ein weiterer entwendeter Personenwagen, ein weisser Porsche, verunfallte in Herschmettlen, der Lenker setzte seine Fahrt jedoch fort. Das Fahrzeug wurde kurze Zeit später verlassen beim Bahnhof Bubikon aufgefunden. Der Lenker konnte fliehen.

Die beiden anderen Fahrzeuge flüchteten über Rapperswil-Jona und den Seedamm. Ein schwarzer Porsche verunfallte später auf der Autobahn A3 im Bereich Horgen. Dessen Lenker flüchtete ebenfalls.

Ein silberfarbener Mercedes verunfallte im Gebiet Rothenthurm SZ. Der Lenker flüchtete zunächst, konnte aber später verhaftet werden. Die Polizei klärt seine Identität noch ab.