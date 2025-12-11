The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Zwei Männer nach Verwüstungen auf Freiburger Friedhof verhaftet

Keystone-SDA

Nach Vandalenakten auf dem Friedhof von Villars-sur-Glâne Ende November hat die Freiburger Kantonspolizei zwei verdächtige Männer verhaftet. Auf dem Friedhof wurden eine Urnenwand und mehrere Gräbernischen zerstört.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den verhafteten Männern handelt es sich um einen 34-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen und einen 39-jährigen algerischen Staatsangehörigen, wie die Freiburger Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Noch offen ist, weshalb die Männer die Verwüstungen auf den Friedhof des Freiburger Vororts anrichteten. Die beiden Verdächtigen wurden in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft