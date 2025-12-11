Zwei Männer nach Verwüstungen auf Freiburger Friedhof verhaftet

Keystone-SDA

Nach Vandalenakten auf dem Friedhof von Villars-sur-Glâne Ende November hat die Freiburger Kantonspolizei zwei verdächtige Männer verhaftet. Auf dem Friedhof wurden eine Urnenwand und mehrere Gräbernischen zerstört.

(Keystone-SDA) Bei den verhafteten Männern handelt es sich um einen 34-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen und einen 39-jährigen algerischen Staatsangehörigen, wie die Freiburger Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Noch offen ist, weshalb die Männer die Verwüstungen auf den Friedhof des Freiburger Vororts anrichteten. Die beiden Verdächtigen wurden in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen dauern an.