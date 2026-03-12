Zwei Männer steigen bei Gemeinderatswahlen in Reiden ins Rennen

Für die Ersatzwahlen in den Reider Gemeinderat sind bis Eingabeschluss zwei Kandidaturen eingegangen. Ivo Müller (SVP) und der frühere Finanzvorsteher Bruno Aecherli stellen sich für das Ressort Finanzen zur Wahl.

(Keystone-SDA) Bis Donnerstagmittag konnten Bewerbungen für den zweiten Wahlgang eingereicht werden. Ivo Müller sowie Bruno Aecherli (Gruppierung «Gemeinsam Verantwortung für Reiden») taten dies fristgerecht, wie die Gemeinde in einem Communiqué mitteilte.

Bei den Ersatzwahlen für den Gemeinderat am vergangenen Sonntag hatte es keine offiziellen Kandidaturen gegeben. Das absolute Mehr von 328 Stimmen wurde klar verfehlt. Bruno Aecherli erzielte 62 Stimmen, SVP-Ortsparteipräsident Ivo Müller 46.

Im fünfköpfigen Gemeinderat von Reiden ist der Sitz der Finanzvorsteherin oder des Finanzvorstehers seit letztem Herbst vakant. Renate Lang (Mitte) hatte im September nach einem Jahr im Amt ihren Rücktritt bekannt gegeben.

Die Reider Bevölkerung wählt im zweiten Wahlgang am 26. April, wer den vakanten Sitz im Gemeinderat übernimmt.