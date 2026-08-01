Zwei Männer sterben bei Motorradunfall in Pfyn TG

Keystone-SDA

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Bei einer Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einer Fussgängergruppe sind in der Nacht auf Samstag in Pfyn TG zwei Männer tödlich verunfallt. Ein weiterer Mann wurde mit schweren Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr auf der Hauptstrasse, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Der 27-jährige Motorradfahrer kollidierte auf Höhe Zieglerwiese mit den Fussgängern, die in die gleiche Richtung von Müllheim kommend in Richtung Pfyn unterwegs waren.

Bei den Verstorbenen handelt es sich um den Schweizer Motorradfahrer sowie einen 31-jährigen Fussgänger aus Polen. Der schwer verletzte 38-jährige Pole wurde nach der Erstversorgung von der Rega hospitalisiert.

Der Kriminaltechnische Dienst wurde zur Klärung der Unfallursache beigezogen.