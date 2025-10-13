Zwei Männer verletzen 20-Jährigen am Strassenrand in Basel

Keystone-SDA

Zwei Männer haben am frühen Sonntagmorgen in Basel einen 20-jährigen Passanten verletzt. Die Sanität brachte ihn ins Spital. Die Polizei nahm die beiden mutmasslichen Schläger kurz nach der Tat fest, wie sie Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die beiden Tatverdächtigen waren um 01.15 Uhr mit dem Auto unterwegs. Bei der Einmündung Hegenheimer- und Bartenheimerstrasse kam es aus noch zu klärenden Gründen zu einer Auseinandersetzung. Die beiden stiegen dort aus und verletzten den 20-Jährigen, der am Strassenrand sass, mit Körpergewalt, wie es im Communiqué heisst.

Laut Aussagen von Auskunftspersonen sollen die beiden auch eine Begleitperson des Geschädigten tätlich angegangen oder zuvor angefahren haben. Eine solche Person war aber beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Die Tatverdächtigen, ein 28-jähriger Türke und ein 38-jähriger Schweizer, flüchteten im Auto. Die Polizei stoppte sie im Zuge einer kurzfristig eingeleiteten Fahndung, wie es weiter heisst.