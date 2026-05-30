Zwei Männer verletzen sich in Gretzenbach SO bei Autoreparatur

Keystone-SDA

Bei der Reparatur eines Oldtimers haben sich zwei Männer am Freitag in Gretzenbach SO Verbrennungen zugezogen. Die Polizei vermutet, dass es im Vergaser zu einer Verpuffung kam, als sie das Auto starten wollten, und sich darauf das Treibstoff-Luft-Gemisch entzündete.

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(Keystone-SDA) Der Unfall passierte gegen 17.15 Uhr in einer Autowerkstatt, wie die Polizei Kanton Solothurn am Samstag mitteilte. Einer der beiden Männer wurde schwer, der andere mittelschwer verletzt. Sie wurden nach der Erstbetreuung vor Ort ins Spital gebracht.

Die genaue Unfallursache sei Gegenstand der Ermittlungen, hiess es in der Polizeimeldung weiter.