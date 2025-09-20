The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Männer verletzt nach Streit in St. Gallen

Keystone-SDA

Nach einer mutmasslichen Gewalttat in St. Gallen ist am Samstagmorgen ein 35-jähriger Deutscher festgenommen worden. Er soll in einen Streit mit einem gleichaltrigen Polen verwickelt gewesen sein, bei dem beide Männer verletzt wurden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei St. Gallen ging kurz nach 7 Uhr ein Notruf ein, wonach an der Rosenbergstrasse ein verletzter Mann angetroffen worden sei, hiess es in einer Polizeimeldung vom Samstagnachmittag. Drittpersonen hätten gemeldet, dass sie einen verletzten Mann angetroffen hätten. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Spital.

Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass es in einer Liegenschaft an der Zwinglistrasse rund eine Stunde zuvor bei einem Streit zu einer Gewalttat gekommen sein musste. Dabei dürfte der Pole den Deutschen mit einem unbekannten Gegenstand verletzt haben. Während einer Fahndung wurde der Deutsche schliesslich festgenommen. Die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

