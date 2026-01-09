Zwei mutmassliche Diebe in Hergiswil NW festgenommen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Nidwalden hat in Hergiswil NW zwei mutmassliche Diebe festgenommen. Die beiden Männer trugen Gegenstände bei sich, die aus unverschlossen abgestellten Fahrzeugen stammten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dabei handelte es sich mitunter um Schlüssel, Kleingeld oder ein personalisiertes Skiticket, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Freitag in einer Mitteilung schrieb.

Ein Fahrzeughalter alarmierte die Polizei, nachdem in der Nacht auf Donnerstag die Alarmanlage seines parkierten Fahrzeugs ausgelöst wurde. Er beobachtete die beiden Tatverdächtigen, die sich entfernten und schliesslich nach einer «umfangreichen Fahndung» gefasst wurden.

Es handelt sich um zwei Asylbewerber im Alter von 20 und 29, die aus dem Sudan respektive aus Algerien stammen.