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Zwei mutmassliche E-Bike-Diebe in Möhlin AG festgenommen

Keystone-SDA

Zwei mutmassliche E-Bike-Diebe sind am Samstagmorgen in Möhlin AG festgenommen worden. Eine Anwohnerin hatte zuvor eine verdächtige Person beobachtet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Anwohnerin meldete am frühen Samstagmorgen kurz nach 04.15 Uhr eine verdächtige Person in der Schaufelgasse in Möhlin, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Mehrere Patrouillen suchten daraufhin nach dem Mann.

Im Bereich der Kanzleistrasse hielten die Einsatzkräfte zwei Männer an, von denen einer auf die Beschreibung passte. Bei den Angehaltenen handlees sich um einen 16-jährigen und einen 33-jährigen Algerier ohne festen Wohnsitz in der Schweiz. Sie wurden vorläufig festgenommen, wie es wieter hiess.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Männer ein E-Bike vor einem Haus entwendet haben. Ob sie für weitere Delikte verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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