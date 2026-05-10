Zwei mutmassliche Täter nach Einbruch in Hägendorf SO gefasst

Keystone-SDA

Am späten Samstagabend hat die Kantonspolizei nach einem Einbruch in eine Autogarage in Hägendorf SO zwei mutmasslichen Täter gefasst. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Franzosen im Alter von 17 und 19 Jahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Einbruch sei der Polizei kurz nach 23 Uhr gemeldet worden. In der Autogarage an der Solothurnerstrasse habe sie zwei verdächtige Männer angetroffen. Einer von ihnen flüchtete gemäss Communiqué in Richtung Industriestrasse, der Zweite versuchte, sich in der Garage zu verstecken.

Die Polizei habe die beiden Tatverdächtigen schliesslich festnehmen können.