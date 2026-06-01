Zwei neue Nationalrätinnen bei den Grünen und der GLP

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Der Nationalrat hat zwei neue Mitglieder. Die Berner Grüne Andrea de Meuron und die Aargauer GLP-Politikerin Barbara Portmann haben zum Beginn der Sommersession am Montag ihr neues Amt angetreten.

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(Keystone-SDA) Die 52-jährige Andrea de Meuron aus Thun ist Nachfolgerin von Aline Trede, die ebenfalls am Montag ihr Amt als neu gewählte Berner Regierungsrätin angetreten hat.

De Meuron startete ihre politische Karriere 2007 im Thuner Stadtparlament. 2014 wurde sie ins Berner Kantonsparlament gewählt und 2018 in die Thuner Stadtregierung. Dort steht sie dem Ressort Finanzen, Ressourcen, Umwelt vor. Sie hat zudem Ambitionen aufs Thuner Stadtpräsidium, das im Juni neu besetzt wird.

Die 51-jährige Barbara Portmann (GLP/AG) rutscht für den zurückgetretenen Beat Flach in den Nationalrat nach. Sie gehört seit 2022 der Stadtregierung von Lenzburg an und leitet das Ressort Bildung, Jugend und Familie. Zuvor politisierte sie im Aargauer Kantonsparlament und präsidierte die GLP-Fraktion.