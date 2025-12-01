Zwei parkierte Fahrzeuge in Niederwangen in Brand geraten

Keystone-SDA

Zwei bei einer Autogarage parkierte Fahrzeuge sind in der Nacht auf Montag in Niederwangen in Brand geraten. Aufgrund der Spuren schliesst die Polizei eine Brandstiftung nicht aus. Sie sucht Zeugen.

(Keystone-SDA) Kurz nach 01.00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über zwei in Vollbrand stehende Fahrzeuge bei einer Autogarage an der Hallmattstrasse ein.

Die beiden Fahrzeuge standen laut Mitteilung der regionalen Staatsanwaltschaft und der Berner Kantonspolizei auf einem Parkplatz mit mehreren Parkfeldern. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, verletzt wurde niemand.