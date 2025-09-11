The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zwei Personen bei Kollision in Münchenstein BL verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zweier Motorräder sind am Mittwoch in Münchenstein BL zwei Personen verletzt worden. Die Sanität lieferte beide ins Spital ein, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 17.00 Uhr auf der Emil Frey-Strasse. Eine 16-jährige Motorradfahrerin habe einen korrekt fahrenden Motorradfahrer übersehen, worauf es zur Kollision gekommen sei.

Beide Unfallbeteiligten stürzten gemäss Mitteilung, blieben verletzt auf der Strasse liegen und wurden von Passanten betreut. Die Emil Frey-Strasse war für rund eine Stunde gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft