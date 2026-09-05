Zwei Personen in der Stadt St. Gallen mit Messern angehalten

Keystone-SDA

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Gleich in zwei Fällen hat die Stadtpolizei St. Gallen am Freitagnachmittag Personen mit Messern angehalten. Eine Frau führte beim Hauptbahnhof ein Küchenmesser mit sich. Ein Mann war mit einer Machete im Kantipark unterwegs. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 16 Uhr am Freitagnachmittag erhielt die Stadtpolizei St. Gallen laut eigenen Angaben die Meldung, dass ein Mann mit einer Machete im Kantipark unterwegs sei und Personen angreife. Daraufhin rückten mehrere Patrouillen vor Ort aus. Personen im Park wiesen die Einsatzkräfte auf einen Mann hin, der sich sehr aggressiv verhielt.

Zu diesem Zeitpunkt habe er jedoch keine Machete auf sich getragen, schrieb die Stadtpolizei am Samstag. Aufgrund seines Verhaltens und der unklaren Lage wurde der Mann in Handfesseln gelegt. Kurze Zeit später fanden die Einsatzkräfte in einem Gebüsch eine Machete. Der 51-jährige Kubaner wurde auf den Polizeiposten gebracht, ärztlich begutachtet und danach in eine Klinik eingewiesen.

Am frühen Freitagnachmittag hatte die Stadtpolizei die Meldung erhalten, dass eine Frau am Hauptbahnhof mit einem Küchenmesser unterwegs sei und herumschreie. Gemäss Mitteilung konnten Sicherheitsmitarbeitende die Frau bereits vor dem Eintreffen der Polizei anhalten. Auch sie wurde schliesslich in eine Klinik eingewiesen.