Zwei Personen nach Bränden im Berner Oberland festgenommen

Keystone-SDA

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Nach Bränden und Sachbeschädigungen in Thun BE und Interlaken BE hat die Berner Kantonspolizei einen erwachsenen Mann und einen Jugendlichen festgenommen. Sie sollen unabhängig von einander an mehreren Orten Feuer gelegt haben. Die beiden befinden sich in Untersuchungshaft.

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(Keystone-SDA) Einem 45-jährigen Mann wird unter anderem vorgeworfen, in einem Gebäude ein Feuer gelegt sowie an einem Velo und einem Motorrad Sachbeschädigungen durch Feuer verursacht zu haben. Er ist nach Angaben der Polizei vom Freitag grösstenteils geständig.

Weiter nahm die Polizei einen 15-jährigen Jugendlichen fest. Er ist geständig, in Thun Brandstiftungen an zwei Autos und einem Verkaufsregal in einem Geschäft verübt zu haben. Die Taten wurden zwischen dem 10. und 12. Juni begangen.

Die beiden Fälle haben gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei keinen Zusammenhang. Weitere Ermittlungen sind im Gang.