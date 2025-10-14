Zwei Personen nach Brand in Würenlos AG im Spital

Keystone-SDA

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Würenlos AG sind in der Nacht auf Montag zwei Personen verletzt worden. Zwei Wohnungen sind gemäss Polizeiangaben vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache wird geklärt.

(Keystone-SDA) Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Dorfstrasse habe kurz vor 1.00 Uhr den Notruf gewählt, teilte die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mit. Sofort seien die Polizei, mehrere Ambulanzen und die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot angerückt.

Aus dem ersten Obergeschoss sei dichter Rauch aufgestiegen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten alle anwesenden Bewohner das Gebäude bereits selbständig verlassen.

Ambulanzen hätten zwei Personen wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in Spital gebracht, berichtete die Polizei weiter. Sie hätten das Spital mittlerweile verlassen können.

Sämtliche Bewohner der Liegenschaft mussten die Nacht ausser Haus verbringen. Zwei Wohnungen sind zurzeit unbewohnbar. Es entstand beträchtlicher Sachschaden.