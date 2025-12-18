Zwei Personen verletzen sich bei Autounfall in Thayngen SH

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen auf der A4 in Thayngen im Kanton Schaffhausen sind am Donnerstag die beiden Autofahrerinnen verletzt werden. Sie wurden gemäss Polizei in ein Spital gebracht. An den beiden Autos entstand Totalschaden.

(Keystone-SDA) Die Schaffhauser Polizei geht davon aus, dass die Fahrerin des vorderen Fahrzeugs wegen eines Fahrfehlers eine Vollbremsung machte. Die nachfolgende Fahrerin prallte mit ihrem Auto beinahe ungebremst ins Heck, wie es in der Mitteilung vom Donnerstag weiter hiess.

Die A4 zwischen Herblingen und Thayngen war aufgrund des Unfalls für rund eine Stunde gesperrt. Eine Bergungsfirma transportiere die beiden Autos ab.